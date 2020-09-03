Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь Дня города 6 сентября пройдет осенний парад трамваев, на котором представят 18 исторических вагонов. Маршрут колонны – от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Старт в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. С 12:00 до 17:00 на улице Сергия Радонежского – выставка трамваев и ретроавтомобилей, музыкальная и детская программы.

"За 3 летних месяца Дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 6 тысяч раз. Благодаря быстрому реагированию и работе экипажей снижается риск заторов и вторичных аварий, что особенно важно на скоростных магистралях. Число ДТП на МКАД этим летом по сравнению с предыдущим уменьшилось на 10%", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 2018 года в парки Мосгортранса поступило более 3,1 тысячи современных экологичных машин, которые вышли на 310 маршрутов. Общее количество поездок на электробусах превысило 1,15 миллиарда, а среднее – свыше 1,2 миллиона ежедневно.