В московском метро появился тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный выборам в Госдуму. Состав запустили на Кольцевой линии метро. Также в столице выпустили ограниченный тираж карты "Тройка" с дизайном, связанным с предстоящим голосованием.

В вагонах поезда разместили материалы об избирательной системе России, истории выборов и правах избирателей. На тематической карте "Тройка" указана информация о предстоящем голосовании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.