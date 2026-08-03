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03 августа, 18:30

Происшествия

Мать погибших в Таиланде россиян опознала их тела

Мать погибших в Таиланде россиян опознала их тела

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Мать погибших в Паттайе россиян опознала тела своих детей, о чем сообщила в социальных сетях. Посольство России в Таиланде оказывает содействие близким погибших.

В МИД Таиланда признали, что трагедия нанесла удар по туристическому имиджу страны. Место происшествия посетил премьер-министр, поручивший усилить безопасность туристов.

В РСТ рекомендовали россиянам, находящимся в Таиланде, не покидать курортные зоны без сопровождения гидов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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