Мать погибших в Таиланде россиян опознала их тела

Мать погибших в Паттайе россиян опознала тела своих детей, о чем сообщила в социальных сетях. Посольство России в Таиланде оказывает содействие близким погибших.

В МИД Таиланда признали, что трагедия нанесла удар по туристическому имиджу страны. Место происшествия посетил премьер-министр, поручивший усилить безопасность туристов.

В РСТ рекомендовали россиянам, находящимся в Таиланде, не покидать курортные зоны без сопровождения гидов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.