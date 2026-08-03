Жители Ногинска отреагировали на предложение вернуть городу историческое название

Жители подмосковного Ногинска высказались о возможном возвращении городу прежнего названия – Богородск. Многие поддержали такую инициативу, другие заявили, что привыкли к нынешнему названию.

С предложением вернуть Ногинску название Богородск выступил глава МИД России Сергей Лавров. Сейчас этот вопрос прорабатывают с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.