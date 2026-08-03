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03 августа, 12:45

Транспорт

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет

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Первый серийный пассажирский самолет МС-21 с отечественными комплектующими поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Испытательный полет продолжался 83 минуты на высоте около 6 тысяч метров.

Во время полета проверили устойчивость и управляемость воздушного судна. Более половины запланированной летной программы самолет уже выполнил.

После завершения сертификации полностью импортозамещенные МС-21 начнут серийно поставлять российским авиакомпаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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