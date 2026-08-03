В РСТ оценили уровень безопасности на популярных курортах Таиланда

В популярных туристических зонах Таиланда, включая Самуи, Пхукет и Краби, уровень криминала остается низким, а туристическая полиция оперативно работает в курортных районах, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, Таиланд остается безопасным направлением для российских туристов, которые лидируют по турпотоку. Путешественникам рекомендуют тщательно выбирать жилье, аккуратно арендовать мотоциклы и избегать нелегальных экскурсий.

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