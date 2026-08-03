Жара вызвала обмеление рек в Германии и Сербии. В частности, уровень воды в Рейне в ФРГ достиг исторического минимума. Грузовые суда теперь перевозят только пятую часть обычного объема.

Кроме того, проблемы затронули и пассажирское судоходство: под Кельном на мель сел круизный теплоход, а в Бонне приостановлен автомобильный паром.

В свою очередь, в Сербии из-за низкого уровня воды в Дунае судоходство может остановиться в ближайшие дни. Более того, там обнажились затопленные корабли времен Второй мировой войны.

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