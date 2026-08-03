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Новости

03 августа, 07:45

Город

Москвичам представили культурную программу на 3 августа

Москвичам представили культурную программу на 3 августа

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Жителям столицы подготовили культурную программу на 3 августа. В московском планетарии начала работать площадка "Лунариум". Экспозиция разделена на два уровня, один из которых посвящен Земле, а другой – Вселенной. Экспонаты позволяют изучать физические явления.

В Театре Российской армии в 19:00 покажут "Ревизора" в новой постановке с элементами безумия и трагичности. В свою очередь, в Театре комедии в 19:30 пройдет спектакль "Бешеные деньги" о любви, браке и деньгах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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