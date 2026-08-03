90 мигрантов погибли при попытке пересечь границу в испанском анклаве Сеута

Число погибших при попытке нелегального проникновения из Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки возросло до 90 человек. Некоторые утонули, другие погибли в давке при преодолении волнореза и пограничного ограждения.

Еще более 1 000 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В городе дежурят около 3 тысяч сотрудников сил безопасности.

На фоне миграционного кризиса 22 страны Евросоюза призвали укрепить внешние границы и усилить борьбу с нелегальной миграцией. Ожидается, что в 4 августа Совет ЕС обсудит предложение о создании центров содержания для нелегалов в ряде государств.

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