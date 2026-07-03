Старинные детали интерьера представили на винтажном маркете в "Коломенском"

Жители столицы могут найти необычные детали интерьера, а также виниловые пластинки и многое другое на винтажном маркете в "Коломенском". Выставка-продажа антиквариата работает в рамках городского проекта "Лето в Москве".

Мероприятие объединило коллекционеров, специалистов и любителей искусства. Любой желающий сможет найти там пластинку любимого исполнителя, старинную куклу для украшения интерьера или книгу с автографом автора и не только.

Ведущая Полина Ермолаева окунулась в атмосферу выставки и пообщалась с гостями.