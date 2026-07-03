Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Ожидается, что в ближайшее время Медведев прибудет к месту прощания с погибшим верховным лидером – крупнейшему в иранской столице религиозно-общественному комплексу.

Церемония прощания будет многодневной. В ней примут участие миллионы человек. Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения мероприятия. Участие в нем примут представители порядка 100 стран.

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