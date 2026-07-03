03 июля, 10:15Политика
Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии
Владимир Путин направил поздравление своему коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст опубликовали на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что Москва и Минск взаимодействуют по всем направлениям и координируют усилия перед внешними угрозами и вызовами. Он выразил уверенность, что укрепление союзного государства и развитие партнерства помогут преодолеть любые испытания и сохранить позиции на мировой арене.
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