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03 июля, 10:15

Политика

Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

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Владимир Путин направил поздравление своему коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст опубликовали на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Москва и Минск взаимодействуют по всем направлениям и координируют усилия перед внешними угрозами и вызовами. Он выразил уверенность, что укрепление союзного государства и развитие партнерства помогут преодолеть любые испытания и сохранить позиции на мировой арене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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