Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

Владимир Путин направил поздравление своему коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст опубликовали на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Москва и Минск взаимодействуют по всем направлениям и координируют усилия перед внешними угрозами и вызовами. Он выразил уверенность, что укрепление союзного государства и развитие партнерства помогут преодолеть любые испытания и сохранить позиции на мировой арене.

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