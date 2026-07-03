США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

США предложили разморозить активы Ирана в обмен на контроль над Ормузским проливом, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Тегеран отверг предложение, заявив, что возможная компенсация несопоставима с доходами, которые страна получает благодаря одной из ключевых мировых транспортных артерий. Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются.

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