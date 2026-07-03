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03 июля, 07:15

Политика

США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

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США предложили разморозить активы Ирана в обмен на контроль над Ормузским проливом, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Тегеран отверг предложение, заявив, что возможная компенсация несопоставима с доходами, которые страна получает благодаря одной из ключевых мировых транспортных артерий. Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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