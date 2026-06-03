Представители 130 стран примут участие в ПМЭФ

Представители 130 стран примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Основная тема в этом году – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

Фонд прямых инвестиций подпишет на ПМЭФ 7 соглашений со странами Глобального Юга, сообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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