Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Москва стала активным участником Петербургского международного экономического форума, который начал работу 3 июня. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Столица представила на форуме масштабный стенд с важнейшими достижениями города и планами на будущее в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Гости форума увидят технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые возможности для бизнеса. Посетителей ждут интерактивные макеты, мультимедийные экраны, зеленая фотозона и уникальный лифт, который перенесет в 14 столичных локаций, сообщила советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.