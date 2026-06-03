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03 июня, 11:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

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Москва стала активным участником Петербургского международного экономического форума, который начал работу 3 июня. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Столица представила на форуме масштабный стенд с важнейшими достижениями города и планами на будущее в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Гости форума увидят технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые возможности для бизнеса. Посетителей ждут интерактивные макеты, мультимедийные экраны, зеленая фотозона и уникальный лифт, который перенесет в 14 столичных локаций, сообщила советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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