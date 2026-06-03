Москвичам и туристам рассказали, куда сходить 3 июня

В Московском планетарии открыт "Лунариум" для любознательных посетителей. На площади в 2 тысячи квадратных метров представлены интерактивные экспонаты, которые позволяют изучать физику и астрономию через эксперименты. Верхний зал посвящен Земле, а нижний рассказывает о космосе.

Любителям активного отдыха предлагают посетить "Мьюзик Лото". Участники угадывают популярные песни разных лет, заполняют игровые карточки и соревнуются за призы.

Ценителей классической музыки приглашает Музыкальный театр имени Сац на оперу Генделя "Альцина, или Волшебный остров". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.