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Новости

03 июня, 07:45

Культура

Москвичам и туристам рассказали, куда сходить 3 июня

Москвичам и туристам рассказали, куда сходить 3 июня

Из Третьяковской галереи изъяли десятки картин после скандала с подделками

Артисты из 12 стран приедут в Москву на фестиваль циркового искусства "Идол"

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В Московском планетарии открыт "Лунариум" для любознательных посетителей. На площади в 2 тысячи квадратных метров представлены интерактивные экспонаты, которые позволяют изучать физику и астрономию через эксперименты. Верхний зал посвящен Земле, а нижний рассказывает о космосе.

Любителям активного отдыха предлагают посетить "Мьюзик Лото". Участники угадывают популярные песни разных лет, заполняют игровые карточки и соревнуются за призы.

Ценителей классической музыки приглашает Музыкальный театр имени Сац на оперу Генделя "Альцина, или Волшебный остров". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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