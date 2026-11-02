В московских многоэтажках все чаще возникают конфликты из-за колясок на лестничных клетках

В московских многоэтажках все чаще возникают конфликты из-за колясок, велосипедов и самокатов на лестничных клетках. Пока законодатели ищут компромисс, кто-то настаивает на жестких мерах и штрафах, а кто-то просит войти в положение.

Единственное, в чем сходятся эксперты: оставлять ситуацию просто так нельзя. Ведь цена конфликта – не только испорченные нервы, но и человеческие жизни в случае пожара.

Подробнее – в специальном репортаже телеканала Москва 24.