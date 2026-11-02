Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 17:45

Общество

В рубрике "Районы, кварталы" показали Даниловский район Москвы

В рубрике "Районы, кварталы" показали Даниловский район Москвы

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Москвичи могут прислать фотографии осенней столицы

В рубрике "Районы, кварталы" показали Даниловский район Москвы. Именно здесь находится знаменитый Даниловский рынок, который из обычного крытого рынка превратился в премиальное пространство.

Принять участие в следующем розыгрыше можно будет 3 ноября с 11:00. Для этого нужно посмотреть свежие кадры, угадать район и отправить ответ в чат-бот телеканала в мессенджере MAX. Всего на экскурсию пригласят 20 победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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