Российских дошкольников научат разбираться в полезных продуктах

Детям от 3 до 7 лет объяснят, чем полезны овощи и фрукты, как продукты влияют на самочувствие и почему от еды зависят активность и бодрость. Специальный курс о здоровом питании разработали Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с Роспотребнадзором.

Занятия будут проходить в игровой и интерактивной форме. Программа стала частью проекта "Добрые игры". Для малышей 3–4 лет подготовили задания о пользе еды, а детям постарше расскажут, как питание связано с работой организма и различными профессиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.