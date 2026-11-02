Московская усадьба Деда Мороза откроется 4 ноября

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 4 ноября откроется усадьба Деда Мороза. Для посетителей подготовили программу для всей семьи. В нее войдут выступления музыкальных коллективов, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.

На территории усадьбы также установили 12-метровую елку, возле которой можно будет играть и водить хороводы. С декабря зимний сезон начнется и в филиалах усадьбы, расположенных в городских парках.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.