Мошенники стали выдавать себя за сотрудников Мосводоканала

Мошенники придумали новую схему обмана москвичей. Они представляются сотрудниками АО "Мосводоканал", звонят горожанам и предлагают провести поверку водосчетчиков. Во время разговора аферисты просят назвать код из СМС якобы для отправки электронного акта.

В Мосводоканале предупредили, что специалисты компании не проводят поверку внутриквартирных водосчетчиков. Организация занимается только приборами учета, которые находятся на ее балансе и в эксплуатации.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.