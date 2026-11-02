Акция "Московский донор" пройдет в столице 2 ноября

Москвичи могут принять участие в акции "Московский донор", которая пройдет 2 ноября. Сдать кровь можно в Городском центре профессионального и карьерного развития на Таганской улице.

Чтобы стать участником, необходимо соответствовать медицинским требованиям и пройти предварительную регистрацию. Противопоказания перечислены на сайте Центра крови.

Подобные акции проводят уже 10 лет. За это время удалось собрать почти 500 литров крови. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.