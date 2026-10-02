02 октября, 07:45Общество
Специалисты Сеченовского Университета выявили четыре признака старения сердца
Специалисты Сеченовского Университета выявили четыре признака старения сердца.
Ученые отметили влияние ожирения и сахарного диабета на износ главной мышцы человека. Из-за этого у молодых людей биологический возраст сердца может значительно превышать паспортный.
Какие факторы ускоряют процесс преждевременного старения мышцы? Как заметить и предотвратить его на ранних этапах?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.