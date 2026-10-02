Специалисты Сеченовского Университета выявили четыре признака старения сердца.

Ученые отметили влияние ожирения и сахарного диабета на износ главной мышцы человека. Из-за этого у молодых людей биологический возраст сердца может значительно превышать паспортный.

Какие факторы ускоряют процесс преждевременного старения мышцы? Как заметить и предотвратить его на ранних этапах?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.