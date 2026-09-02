Раненый лось застрял в отбойнике на 23-м километре Киевского шоссе

Раненый лось застрял на дороге. Животное заметили водители на 23-м километре Киевского шоссе. Сохатого зажало в отбойнике. По предварительным данным, его сбила машина. У животного сильное кровотечение и сломана левая нога. Сам он выбраться не может.

Спасатели уже на месте. Однако животное напугано и ведет себя агрессивно. Ожидают ветеринаров: нужно усыпить лося, чтобы безопасно освободить и оказать помощь. Водителей призывают быть максимально внимательными на дорогах, поскольку сейчас наступил период активного движения лосей.

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