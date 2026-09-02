Экскурсии пройдут в Москве 2 сентября

В Москве 2 сентября пройдут экскурсии для горожан и гостей столицы. С 11:00 начнется экскурсия "Музей радио и телевидения Дедушкиного чердака", на которой расскажут об опытах Герца, покажут электрофорную машину в действии и изучат звук через микроскоп.

Посетители также смогут посетить экскурсию "В гостях у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина". Гости осмотрят интерьер дома и услышат рассказ о жизни и творчестве балерины и композитора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.