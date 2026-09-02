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02 сентября, 07:45

Общество

Зрителям предложили рассказать свои истории через чат-бот программы "Утро в Москве"

Зрителям предложили рассказать свои истории через чат-бот программы "Утро в Москве"

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Редакция программы "Утро в Москве" принимает истории от зрителей через чат-бот. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется в эфире телеканала Москва 24.

Благодаря этому сервису можно сообщить о событиях в районе, проблемах, требующих решения, или позитивных новостях. Полученные сведения могут быть использованы при подготовке сюжетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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