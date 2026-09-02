Новости мира: мужчина выжил после прямого попадания молнии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мужчина выжил после прямого попадания молнии. Разряд пришелся в ногу, при этом на теле отсутствуют ожоги. Пострадавший сообщил, что почувствовал сильное жжение, онемение и боль в ступнях. В больнице мужчина провел одну ночь.

В Швейцарии на леднике Феглетчер произошел обвал. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как снег сходит со склона огромной волной. Информация о пострадавших не поступала. Неподалеку от ледника находится популярный высокогорный курорт Саас-Фе, добраться до которого можно по канатной дороге.

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