В сервисе "Мосбилет" появилась оплата через СБП

В сервисе "Мосбилет" появилась оплата через Систему быстрых платежей. Это делает покупку билетов на культурные события более удобной.

В веб-версии для оплаты достаточно отсканировать созданный программой QR-код, а мобильная версия сразу предложит выбрать банк для перевода.

При этом оплата банковской картой по-прежнему доступна, для этого необходимо ввести ее реквизиты, как и ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.