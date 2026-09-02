Мошенники оформили на россиянку более 60 микрозаймов

На россиянку оформили более 60 микрозаймов на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. По словам пострадавшей, она не заключала договоры с микрофинансовыми организациями и не получала эти деньги. Сначала ей начали поступать звонки от коллекторов, затем угрозы.

Эксперты советуют проверить кредитную историю через "Госуслуги" и обратиться в бюро кредитных историй, если обнаружены неизвестные займы. Если кредитор не признает ошибку, договоры можно оспорить в суде. О мошенничестве также необходимо сообщить в полицию.

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