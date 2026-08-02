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02 августа, 21:30

Транспорт

В Москве стали чаще брать в аренду катера без капитана

В Москве стали чаще брать в аренду катера без капитана

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В Москве набирает популярность услуга проката катеров для людей без навыков вождения. Любой желающий может отправиться даже в центр города по Москве-реке.

При этом наличия прав на управление катерами у граждан не требуют. Отсюда возникают аварийные ситуации.

Эксперты предупреждают, что рисковать на воде не стоит. Арендовать в Москве и области катер сейчас можно и с капитаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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