В Москве стали чаще брать в аренду катера без капитана

В Москве набирает популярность услуга проката катеров для людей без навыков вождения. Любой желающий может отправиться даже в центр города по Москве-реке.

При этом наличия прав на управление катерами у граждан не требуют. Отсюда возникают аварийные ситуации.

Эксперты предупреждают, что рисковать на воде не стоит. Арендовать в Москве и области катер сейчас можно и с капитаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

