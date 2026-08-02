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Новости

02 августа, 19:15

Происшествия

Новости мира: два вертолета столкнулись при тушении лесных пожаров в Греции

Новости мира: два вертолета столкнулись при тушении лесных пожаров в Греции

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Более 60 беженцев погибли в попытках проникнуть в испанскую Сеуту

Два вертолета столкнулись при тушении лесных пожаров в Греции. Известно, что два человека погибли. Причины аварии выясняют. Предварительно, в этот момент был сильный ветер.

Также пассажирский паром вспыхнул в море у берегов Индонезии. Погибли как минимум 5 человек, более 40 числятся пропавшим без вести. Всего на борту находились не менее 250 пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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