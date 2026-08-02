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02 августа, 13:15

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Проект КРТ будет реализован на северо-востоке Москвы

Проект КРТ будет реализован на северо-востоке Москвы

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Проект комплексного развития территории (КРТ) будет реализован на северо-востоке столицы. Речь идет об участках в районах Бабушкинский и Лосиноостровский.

В настоящее время там расположены устаревшие объекты нежилой застройки. Согласно утвержденному плану, на их месте возведут современный жилой комплекс по программе реновации, а также многофункциональный центр. Москвичи получат около 600 рабочих мест, а в комфортные современные квартиры вселятся около 350 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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