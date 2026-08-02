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02 августа, 10:00

Общество

Россияне смогут оформить загранпаспорт для ребенка с момента его рождения

Россияне смогут оформить загранпаспорт для ребенка с момента его рождения

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Россияне смогут оформить загранпаспорт для ребенка с момента его рождения. Для этого родителям или законным представителям достаточно обратиться в органы МВД.

Ведомство принимает заявление в работу и выдает документ на имя маленького гражданина. При этом наиболее популярным и удобным способом подачи заявления является портал "Госуслуги". На платформе необходимо найти подходящую услугу и оставить заявку, следуя пошаговой инструкции, которая включает заполнение анкеты и оплату госпошлины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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