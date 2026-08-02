Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации внеурочной деятельности

Минпросвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026–2027 учебный год: общий объем такой работы не должен превышать 10 часов в неделю.

В документе представлен перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы – это "Разговоры о важном", "Россия – мои горизонты", "Орлята России", военная начальная подготовка и финансовая грамотность.

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