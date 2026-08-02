Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 10:00

Общество

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации внеурочной деятельности

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации внеурочной деятельности

Конкурс в московские колледжи достиг 18 человек на место

Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября

Эксперты объяснили, что должен уметь будущий первоклассник

Новости социального блока Москвы

Новый корпус Курчатовской школы откроет двери для учеников 1 сентября

Собянин: новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября

Завершился основной этап приема в колледжи Москвы

Учебный план для старшеклассников скорректируют в России с 2027 года

Зимние каникулы для школьников в России пройдут с 31 декабря по 10 января

Минпросвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026–2027 учебный год: общий объем такой работы не должен превышать 10 часов в неделю.

В документе представлен перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы – это "Разговоры о важном", "Россия – мои горизонты", "Орлята России", военная начальная подготовка и финансовая грамотность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоПолина Брабец

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика