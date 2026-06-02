В Москве начался основной период сдачи ОГЭ. В нем примут участие более 127 тысяч школьников, для которых подготовлено свыше 600 пунктов.

Девятиклассники, планирующие поступать в колледжи, сдают два обязательных предмета – русский язык и математику. В этом году такое решение приняли рекордные 47 тысяч учеников, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Остальные школьники, остающиеся в десятом классе, сдают четыре предмета: два обязательных и два по выбору. Наиболее популярные – информатика, физика, биология.

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