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Новости

02 июня, 17:30

Общество

Основной этап ОГЭ продлится до 6 июля

Основной этап ОГЭ продлится до 6 июля

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Девятиклассники 2 июня начали сдавать экзамены. Основной этап ОГЭ продлится до 6 июля. Выпускники могут сдать два предмета или четыре в зависимости от того, пойдут ли они в колледж или продолжат обучение в школе.

Москва продолжает реализацию федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Большое внимание уделяется созданию комфортной обстановки и соблюдению требований порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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