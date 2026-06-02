Новые требования к электрокарам будут учитывать при строительстве паркингов в РФ

Новые требования к наличию машино-мест для электрокаров будут учитывать при строительстве новых подземных паркингов в России.

Как пояснили в МЧС, для уже действующих они станут обязательными, только если там запланирован капитальный ремонт или реконструкция. Автоэскперты говорят, что ужесточение правил для электротранспорта глобально не приведет к снижению рынка.

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