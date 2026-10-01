Москвичи могут сделать прививку от гриппа в любой день без записи

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в любой день и без предварительной записи. Мобильные пункты вакцинации открылись в парке "Зарядье" и на Воробьевых горах. Всего в столице сейчас работают 20 таких площадок.

Специалисты отмечают, что состав вакцины ежегодно обновляют с учетом прогнозов распространения штаммов. Основные штаммы при этом остаются в составе препарата.

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