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Новости

01 октября, 19:30

Общество

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в любой день без записи

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в любой день без записи

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Вакцина от гриппа в этом сезоне включает три новых штамма

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в любой день и без предварительной записи. Мобильные пункты вакцинации открылись в парке "Зарядье" и на Воробьевых горах. Всего в столице сейчас работают 20 таких площадок.

Специалисты отмечают, что состав вакцины ежегодно обновляют с учетом прогнозов распространения штаммов. Основные штаммы при этом остаются в составе препарата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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