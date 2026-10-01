Дело жителя Алтайского края о сливе интимных фото жены передали в суд

Дело жителя Алтайского края, который, по версии следствия, распространил в соцсетях интимные фотографии своей жены без ее разрешения, передали в суд. Мужчину обвиняют по двум статьям: о нарушении неприкосновенности частной жизни и личной тайны, а также о распространении порнографических материалов.

По версии следствия, мужчина разместил фотографии в нескольких публичных группах, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая обиду на супругу. Юрист Заур Газаев рассказал, что супруги могут заранее прописать подобный запрет в брачном договоре или оформить соответствующие документы уже во время брака.

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