Российскую вакцину "Аллергарда" создали из искусственного белка

Российскую вакцину "Аллергарда" создали из искусственно сконструированного белка. Препарат предназначен для терапии аллергии на пыльцу березы и относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. Минздрав зарегистрировал вакцину, и она выходит в оборот.

В отличие от традиционных препаратов на основе натурального экстракта пыльцы, в конструкции "Аллергарды" отсутствуют участки аллергена, которые вызывают сильные реакции организма. При этом искусственный белок должен обеспечивать иммунный ответ на препарат.

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