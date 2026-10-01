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01 октября, 13:15

Транспорт

СК предложил приравнять пользователей СИМ к водителям в России

СК предложил приравнять пользователей СИМ к водителям в России

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Пользователей электросамокатов и других СИМ предлагают приравнять к водителям транспортных средств. С такой инициативой выступил Следственный комитет, предложив также ввести специальное право на управление СИМ и установить минимальный возраст для их использования на уровне 16 лет.

Представитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман назвала такую меру избыточной. По ее словам, средства индивидуальной мобильности в основном перемещаются по пешеходным зонам, а при отсутствии велоинфраструктуры не имеют оснований для выезда на проезжую часть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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