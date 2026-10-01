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01 октября, 12:00

Общество

Численность медведей в России выросла на фоне снижения интереса к охоте

Численность медведей в России выросла на фоне снижения интереса к охоте

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Интерес к охоте на медведей в стране снизился, при этом численность животных в целом выросла. Охота является одним из способов регулирования популяции. Кроме того, она формирует у медведей страх перед человеком, считает исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

По его словам, необходимости вносить медведей в региональные Красные книги нет. Эксперт также советует не подкармливать медвежат, помнить об опасности животных и не приближаться к ним ради фотографий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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