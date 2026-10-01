Численность медведей в России выросла на фоне снижения интереса к охоте

Интерес к охоте на медведей в стране снизился, при этом численность животных в целом выросла. Охота является одним из способов регулирования популяции. Кроме того, она формирует у медведей страх перед человеком, считает исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

По его словам, необходимости вносить медведей в региональные Красные книги нет. Эксперт также советует не подкармливать медвежат, помнить об опасности животных и не приближаться к ним ради фотографий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.