01 октября, 12:00Общество
Численность медведей в России выросла на фоне снижения интереса к охоте
Интерес к охоте на медведей в стране снизился, при этом численность животных в целом выросла. Охота является одним из способов регулирования популяции. Кроме того, она формирует у медведей страх перед человеком, считает исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.
По его словам, необходимости вносить медведей в региональные Красные книги нет. Эксперт также советует не подкармливать медвежат, помнить об опасности животных и не приближаться к ним ради фотографий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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