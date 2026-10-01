В России планируют запретить перепродажу сим-карт и продажу номеров, оформленных на других людей. Меру предлагают в рамках третьего пакета мер против кибермошенников "Антифрод 3.0", который Минцифры вынесло на общественное обсуждение.

Пакет включает около 30 инициатив. Среди них также единая платформа согласий на "Госуслугах", регулирование массовых СМС-рассылок и создание базы участников мошеннических схем. Предлагается оставить массовые СМС-рассылки только за операторами связи.

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