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01 октября, 11:45

Безопасность

В России планируют запретить перепродажу сим-карт

В России планируют запретить перепродажу сим-карт

На "Госуслугах" появится красная кнопка для защиты от мошенников

Мошенники придумали новую схему с блокировкой iPhone

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В России планируют запретить перепродажу сим-карт и продажу номеров, оформленных на других людей. Меру предлагают в рамках третьего пакета мер против кибермошенников "Антифрод 3.0", который Минцифры вынесло на общественное обсуждение.

Пакет включает около 30 инициатив. Среди них также единая платформа согласий на "Госуслугах", регулирование массовых СМС-рассылок и создание базы участников мошеннических схем. Предлагается оставить массовые СМС-рассылки только за операторами связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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