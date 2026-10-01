В Москве стартовал проект "Лига юного олимпиадника" для школьников 3–6-х классов

В Москве стартовал новый проект для школьников "Лига юного олимпиадника". Программа рассчитана на учеников с 3-го по 6-й класс, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для участия необходимо пройти диагностику. Первый отбор пройдет с 5 октября по 13 ноября в "Московской электронной школе". Призеры прошлого сезона олимпиады "Готов к жизни в умном городе!" смогут присоединиться к проекту без отборочных испытаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.