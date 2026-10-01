Прием терапевта по ОМС должен состояться в течение суток после обращения

В России закрепили сроки ожидания медицинской помощи по программе ОМС. Прием терапевта, педиатра или врача общей практики должен состояться не позднее чем через 24 часа после обращения. Неотложную помощь должны оказать в течение 2 часов.

На консультацию врача-специалиста, госпитализацию и диагностические исследования отводится до 14 дней. Если есть подозрение на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, консультация специалиста должна состояться в течение 3 дней.

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