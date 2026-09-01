Новые предметы появятся в школьной программе России

Новые предметы появятся в школьной программе с нового учебного года. Изменения также коснутся домашних заданий и оценок за поведение. В частности, для первоклассников домашние задания отменили, а в некоторых параллелях введут оценки за поведение.

По программе "Моя школа" 1 сентября открылись 100 реконструированных учебных корпусов. Учебный год начинается для 1 миллионов столичных школьников и студентов. Многие из них придут в новые классы или только открытые после ремонта.

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