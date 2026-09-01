Торжественные линейки прошли в школах Москвы в День знаний

Торжественные линейки прошли в образовательных учреждениях Москвы. Около 1,6 миллиона воспитанников пошли в школы, детские сады и колледжи.

Многие из них будут учиться в новых классах. Учеников примут 100 реконструированных учебных корпусов.

Праздник отмечают и за пределами школ. Ко Дню знаний на ВДНХ для детей и их родителей подготовили специальную программу с мастер-классами, лекциями и экскурсиями.

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