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01 августа, 18:30

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В Москве проходит сезонный мониторинг зеленых насаждений

В Москве проходит сезонный мониторинг зеленых насаждений

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В Москве проходит сезонный мониторинг зеленых насаждений: специалисты обследуют кору, стволы и листья деревьев, проверяют их на наличие болезней и вредителей. Ежегодно обследуют более 14 тысяч деревьев и около 20 тысяч кустарников.

По данным мэрии, 94% московских деревьев находятся в хорошем состоянии, а опасный клен ясенелистный планируют убрать с городских территорий из-за хрупких стволов. В этом году в столице высадят порядка 10 тысяч новых деревьев, приживаемость которых составляет около 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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