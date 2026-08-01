В Москве проходит сезонный мониторинг зеленых насаждений: специалисты обследуют кору, стволы и листья деревьев, проверяют их на наличие болезней и вредителей. Ежегодно обследуют более 14 тысяч деревьев и около 20 тысяч кустарников.

По данным мэрии, 94% московских деревьев находятся в хорошем состоянии, а опасный клен ясенелистный планируют убрать с городских территорий из-за хрупких стволов. В этом году в столице высадят порядка 10 тысяч новых деревьев, приживаемость которых составляет около 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

