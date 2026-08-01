В парке "Дружба" прошел фестиваль "Лица" с проектами москвичей

Фестиваль "Лица" состоялся 1 августа на площадке проекта "Лето в Москве" в парке Дружбы.

Участники конкурса "ЛИЦА района" 2026 года и других городских проектов организовали около 30 мастер-классов, например, все желающие могли присоединиться к работе активистов, занимающихся производством предметов первой необходимости для участников СВО. Также на площадке провели открытые уроки по рисованию, лепке, росписи и другим направлениям декоративно-прикладного творчества. Гости посетили мастер-класс по волейболу, приняли участие в семейном забеге. Помимо этого, участники сообщества ЛИЦА представили творческие номера.

Мероприятие собрало несколько сотен москвичей и гостей столицы. В числе посетителей фестиваля: отраслевые специалисты Молодежных советов Москвы, парламентарии Молодежных палат, окружные некоммерческие организации (НКО) и общественные деятели. По приглашению организаторов в качестве эксперта к событию присоединился член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов. По его мнению, в городе уделяют большое внимание развитию общественных инициатив. В частности, конкурс "ЛИЦА района" нацелен на выявление и поддержку молодых специалистов и социально активных граждан.



"С момента запуска в 2020 году конкурс "ЛИЦА района" стал эффективным инструментом продвижения гражданских инициатив: за все время москвичи подали более 5 тысяч заявок, а поддержку города получили 250 проектов. Кроме того, участникам доступны различные образовательные и просветительские мероприятия: тематические занятия, мастер-классы и лекции от экспертов. Активное развитие некоммерческого сектора стимулирует и ежегодный конкурс грантов Мэра Москвы, собравший в этом году около 650 заявок от НКО по 12 направлениям, включая сохранение исторической памяти, инновации, молодежную политику и творчество. Традиционно большой популярностью пользуется проект "Московские мастера" в нынешнем, 29-й сезоне в номинации "Специалист социально ориентированной некоммерческой организации" приняли участие более 120 представителей столичных НКО. Всего же за время существования конкурса он объединил свыше 1,3 миллиона представителей самых разных профессий", – отметил Асафов.

Отдельно эксперт подчеркнул, что общественно значимые проекты могут получить всестороннюю поддержку города, чтобы масштабировать свою работу. Например, только в рамках конкурса столичных НКО поддержку получили свыше 3,8 тысячи инициатив. Всего же в городе зарегистрировано около 11 тысяч некоммерческих организаций, которые ведут социально ориентированную деятельность.

Ежегодно в городе растет число общественных проектов, связанных с вопросами сохранения исторической памяти, активно развиваются инициативы в поддержку жителей исторических регионов, бойцов специальной военной операции и их семей. Об этом рассказал участник СВО Эльдар Шарипов, который также присоединился к мероприятию в качестве одного из экспертов. Он подчеркнул, что это отражается во многих городских проектах, в частности, подобная тенденция заметна по конкурсу "ЛИЦА района".

"Среди нововведений этого года – появление отдельного направления, посвященного патриотической работе и гуманитарной помощи. Многие проекты из этих категорий ранее уже получали поддержку города и признание экспертного сообщества в ходе прошлых сезонов конкурса, а общее число таких инициатив среди конкурсантов, по данным Департамента территориальных органов исполнительной власти, с 2020 года возросло примерно в 11 раз. Например, среди призеров прошлого года оказались активисты, изготавливающие необходимые на фронте вещи для бойцов СВО, и организация, помогающая семьям военнослужащих. Сегодня патриотическое направление входит в тройку самых популярных среди столичных добровольцев: ранее Правительство Москвы сообщило, что только за прошлый год число активистов, занятых в этой сфере, увеличилось в 3 раза", – рассказал Шарипов.

По его словам, сегодня патриотическое добровольчество охватывает несколько самостоятельных направлений деятельности: от сбора гуманитарной помощи до проведения тематических мероприятий для детей военнослужащих. Как подчеркнул ветеран СВО, проекты активистов органично встраиваются в систему принятых государством мер помощи, дополняют ее.

