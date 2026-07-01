Фестиваль "Моспитомец" пройдет на ВДНХ 11 июля

Фестиваль "Моспитомец" пройдет 11 июля на ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства. Для гостей подготовят мероприятия проекта "Школа ответственного хозяина", представят видеодневники городских приютов.

В программе заявлены лекции и мастер-классы, в том числе "Питомец в технике оригами", а также марафон по сбору пазлов с изображением собак и кошек. На фестивале можно будет забрать домой животное из городских приютов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.